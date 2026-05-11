きょう（月）は、日本の東にある高気圧が優勢となり、全国的に晴れて汗ばむ陽気となるでしょう。ただ、関東〜東北では大気の状態が不安定になるため、急な雷雨に注意が必要です。沖縄や奄美では、引き続き梅雨空で断続的に雨が降るでしょう。また、北日本を中心に風が強まる見込みです。特に沿岸部では、洗濯物などが飛ばされないように注意してください。最高気温は、各地で25℃くらいまで上がるでしょう。そして、そろそろ紫外線