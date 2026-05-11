◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点を追う３回１死で迎えた２打席目はセカンドライナーに倒れた。打席直前で「母の日」仕様の特別ピンクバットを、通常の黒バットに持ち替えて打席へ。前日も“くり抜きバット”を使い分けるなど、試行錯