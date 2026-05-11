サッカーＷ杯北中米大会の開幕まで約１か月に迫った１０日、森保ジャパンの主力にまたも負傷者が出た。２大会連続代表入りが確実視される攻撃陣の大黒柱、ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫（２８）がホームのウルバーハンプトン戦の後半に左太もも裏の負傷で途中交代。１５日の代表発表まであと５日と迫ったこの日、取材に応じた森保一監督（５７）は三笘が軽症では済まない可能性を示唆した。三笘が起用される予定の左シャドー（