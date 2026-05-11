timeleszの寺西拓人が、まつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新アンバサダーに就任。あわせて、寺西出演の新TVCM「続ける人は、美しい。」篇が、5月16日より放映開始される。【動画】寺西拓人出演CM『続ける人は、美しい。』徹底的に結果にこだわるまつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新TVCMに、下積み時代を経て第一線を歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西拓人が起用された。“続けること”に真摯な寺西と、“続