鹿児島市で10日夜、火事があり、アパートの一室が焼けました。住人の男性1人が煙を吸って病院に搬送されました。 鹿児島南警察署によりますと、10日午後9時半前、鹿児島市東谷山1丁目のアパートで、「1階から火が見える」と、近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、木造2階建てアパートの1階の一室が焼けました。 火事のあった部屋に1人で暮ら