お笑いコンビ、ダウンタウンの浜田雅功が、63歳の誕生日を翌日に控えた10日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に、生配信で初出演した。「DOWNTOWN＋」の公式Xでこの日、「緊急告知」と題し「本日【18:00】ごろから生配信『浜田雅功のナマ生態』で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信」と投稿。生配信開始1時間前の投稿にもかかわらず、多くのファンらが視聴し、盛り上がった。

視聴者から同公式Xには「自由にやってる浜ちゃん最高でしたで」「浜ちゃんのこんな生配信が見れるなんて以前は夢にも思わなかったな〜 貴重なお時間ありがとうございました！レアな浜ちゃん見れて楽しかったです！」「ただ飯食ってるだけなのに、面白かったです」といった、多忙な浜田を、地上波以外で見ることができたことへの驚きと、プレミア感に好評の声が多数届いた。

また「塩昆布とか、納豆パックとか、見てるだけで面白かったです」や「早速塩昆布買いに行っちゃいました！」「自分もつられて玉子かけご飯食べちゃいました」といった、飾らない食生活も好評の様子だった。

さらに浜田は「浜田組長と組員たち」のインスタグラムに、写真とコメントを投稿した。まだ、食べ残った納豆や漬物などがテーブルに残る中、ソファーに座る写真を公開。コメントで「生配信ありがとうございました！ 卵かけご飯ご馳走様でした みなさんもお試しください」と記した。こちらにも「ご飯食べてるだけなのに面白くて可愛くて、メッセージにまで答えてくれて最高でした！」などメッセージが続々。「緊急告知」のX投稿で募集していた、質問にも答えるライブ感も人気で、企画第2弾を期待するコメントが多く寄せられていた。