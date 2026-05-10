◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１６節Ｇ大阪０―１広島（１０日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪が接戦を落とした。３８歳のドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督は「負けてはいけない試合ではあったが、全てを出し切った中で結果がついてこなかった。そこは本当に悔しい。守備もしっかりやれるところはやれている」と、拮抗した試合を取れなかったことに悔しさをにじませた。前半は０―０で折り返した。後半