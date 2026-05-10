◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１６節 Ｇ大阪０―１広島（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪が接戦を落とした。３８歳のドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督は「負けてはいけない試合ではあったが、全てを出し切った中で結果がついてこなかった。そこは本当に悔しい。守備もしっかりやれるところはやれている」と、拮抗した試合を取れなかったことに悔しさをにじませた。

前半は０―０で折り返した。後半２３分、自陣ゴール前で守備時にＧＫ荒木琉偉とＤＦ三浦弦太が交錯。その間に広島ＭＦ東俊希に先制弾を献上した。Ｇ大阪のシュートは広島の日本代表ＧＫ大迫敬介にことごとくセーブされ、得点のチャンスをものにできなかった。２連敗でリーグ優勝の可能性は消滅した。

１６日（日本時間１７日）には、サウジアラビア・リヤドでＡＣＬ２（アジアチャンピオンズリーグ２）決勝・アルナスル（サウジアラビア）を控える。ポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウドを擁する強豪との大一番へ、三浦は「（この日の試合後）壮行会もしていただいて、徐々にモチベーションを上げていきながら、決勝に向けてやっていきます」と、きっぱり。２０１５年度の天皇杯以来、クラブ１０冠目のタイトルとなるＡＣＬ２をチーム一丸で取りに行く。