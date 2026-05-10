■全国の11日（月）の天気西日本から北日本は、引き続き高気圧に覆われるでしょう。湿った空気が流れ込みやすくなるため、多少雲は出やすくなりますが、広い範囲で晴れて、日差しがたっぷり降り注ぎそうです。ただ、関東付近では、気温の上がる午後は、雨雲や雷雲が発生しやすくなりそうです。内陸や山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の可能性がありますので、念のため雨具があると安心です。沖縄は、雨が降るでしょう。先島諸島では