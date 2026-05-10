◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月10日京セラＤ）両軍が一触即発となる危険なシーンがあった。日本ハムが2点リードの5回無死二塁、カウント2ー2の場面で、オリックスの先発・エスピノーザが投球モーションに入ろうとしたタイミングで、打席のカストロがタイムを要求した。このタイミングを巡ってエスピノーザが激高。マウンドから降りてカストロに向かって抗議の言葉をかけた。これに対してカストロも言い