世の中には、成人なのにお酒やタバコで年齢確認されてしまう人がいるでしょう。漫画家・Pericoさんの作品『童顔な上司は好きですか？』では、童顔な上司と貫禄がある部下の悩みや恋愛模様が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約8.4万いいねもの大注目を集めました。【漫画】『童顔な上司は好きですか？』（全編を読む）32歳で主任を務める牧は、童顔のためか、今日もまたコンビニ前でタバコを吸って補導されて