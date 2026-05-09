世の中には、成人なのにお酒やタバコで年齢確認されてしまう人がいるでしょう。漫画家・Pericoさんの作品『童顔な上司は好きですか？』では、童顔な上司と貫禄がある部下の悩みや恋愛模様が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約8.4万いいねもの大注目を集めました。



【漫画】『童顔な上司は好きですか？』（全編を読む）

32歳で主任を務める牧は、童顔のためか、今日もまたコンビニ前でタバコを吸って補導されてしまいました。この日に限って身分証を忘れており、社会人であることを証明できず、「学生の身分でタバコなんか吸って」「学校名を言いなさい」と怒られる牧。迎えに行った部下の女性・安西は、コンビニ店員から「お母さまですか？」と聞かれ、牧の母親と勘違いされてしまいます。安西は23歳にもかかわらず大人の貫禄が備わっており、牧は羨ましがります。一方の安西は、ひそかに牧に対して恋心を抱いていました。



ある日、企画会議のため先方の会社へ赴いている2人。牧が後ろから見守る形で、安西は企画提案をおこないます。冷静に答える安西の様子に、先方の上司は牧に「いい上司を持ったな兄ちゃん 見習って君も早く一人前になんなよ！」と声をかけられてしまいます。



仕事を終えたあと、安西は思わず「すみません次回はもう少し不出来にします…」と牧に言うのでした。



そんな安西は、昔から妙な貫禄があるせいで「あんたは1人でも大丈夫ね」と言われたり、損をしてきたことも沢山あるようです。そのせいか、例え力仕事であっても誰かに頼ることなく1人でやってしまう性格になってしまいました。



その日もいつものように資料の入った重いダンボールを運ぼうとした安西は、牧に「貫禄あっても女の子だろ」と言われます。そして安西の代わりにダンボールを持ってくれた牧に、安西は恋心をさらに強く抱くのでした。



また他部署で納品ミスが発覚し困っている新人を見かけた牧は、「4時間車走らせたら泣いてる新人1人救えるわけだろ？」と自分の仕事を後回しにして颯爽と出かけたのです。



その後、牧が職場に戻ってきたのは夜遅くでした。喫煙所でタバコを吸う牧は、安西を見かけると、「どーだ！」と社員証を見せつけるのでした。これはいつもタバコを吸っていると補導される牧に安西が「席を立つときは首から社員証下げて出かけてくださいね」と言っていたことを忘れていないことのアピールです。



社員証をアピールするお茶目さや、新人を格好よく助ける姿を見て、安西はより一層牧のことが好きになるのでした。



読者からは「牧さんがめちゃくちゃ好み…」「心ときめく！」などの声がを寄せられています。そこで、作者のPericoさんに話を聞きました。



漫画ならではのキュンキュンを描いていきたい

―同作を描いたきっかけについて教えてください。



漫画家デビューしたばっかりの頃、童顔の大学生と老け顔の女子高生の読み切りを描いたことがあったのですが、それがとても好評だったんです。私はコンプレックスを抱えた男女のラブコメが得意なのかも？と続きを描こうと思ったのですがその時は上手く描けず、いつかまた再チャレンジしたいなと思っていました。



その後、会社員として働いたり上司ができたり人生経験も積めたので、今ならもう少し上手く描けるかも？と思って描き始めました



―『童顔上司』を描くに当たって、どのような部分に気を付けましたか？



なるべく沢山の人に受け入れて貰えるように、上司と部下の距離感について「これは自分が上司にされたら気持ち悪くないか？」と自問自答しながらエピソードを重ねています（笑）憧れや願望も混ぜたいので線引きが非常に難しいです。



―牧さんと安西さんの今後の関係が気になる展開でした



私はこれまで学生の恋愛ばっかり描いて来たので会社員の漫画を描くのは色んな部分で新鮮です。もどかしいけど漫画ならではのキュンキュンもこれから描いて行きたいです、頑張ります！



（海川 まこと／漫画収集家）