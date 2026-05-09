「ブリュワーズ６−０ヤンキース」（８日、ミルウォーキー）ブルワーズの先発右腕、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手がヤンキース打線を相手に６回２安打で１１三振を奪って３勝目を挙げた。内容が圧巻だった。初回は先頭グリシャムに１６４キロ、１６５キロ、１６５キロの３連続直球で空振り三振。続くライスも１６５キロ、１６６キロ、１６６キロで３球三振。ジャッジも４球連続の直球で、最後は１６６キロで右直に仕留め