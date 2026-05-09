モデルの中島愛蘭（30）が9日、自身のインスタグラムで、結婚を報告した。「この度、入籍いたしました」と記し、夫、愛犬とのスリーショットを披露した。「これからは3人であたたかい毎日を重ねていけたらと思っています」とつづり、「これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。中島は1995年5月28日生まれ、愛媛県宇和島市出身。2007年夏、エイベックス主催のオーディション「キラット★エンタメコンテスト2007