キャメロン・ディアスと、ロックバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデンに、第3子となる男の子が誕生した。ベンジーがインスタグラムにて、『ONE PIECE』のトレーディングカート風のイラストを公開し、「ナウタス・マッデン」と名付けたことを明らかにした。【写真】53歳のキャメロン・ディアス、イベント登場で変わらぬ美貌を披露！現地時間5月4日にインスタグラムを更新したベンジーは、「キャメロンと僕は、僕