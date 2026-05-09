キャメロン・ディアス、53歳で第3子誕生 夫がイラストで「ドン！！」と発表
キャメロン・ディアスと、ロックバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデンに、第3子となる男の子が誕生した。ベンジーがインスタグラムにて、『ONE PIECE』のトレーディングカート風のイラストを公開し、「ナウタス・マッデン」と名付けたことを明らかにした。
【写真】53歳のキャメロン・ディアス、イベント登場で変わらぬ美貌を披露！
現地時間5月4日にインスタグラムを更新したベンジーは、「キャメロンと僕は、僕らの第3子であるナウタス・マッデンの誕生をお知らせすることを、うれしくてワクワク、そして心から幸せに感じています。息子よ、この世界にようこそ！！」とアナウンス。「家族との生活を愛している。子どもたちは健康でハッピーで、感謝しかない！！！ マッデン一家より愛を込めて」と綴った。
一緒に投稿されたトレーディングカート風のイラストには、海賊旗を掲げた帆船の下に、「ナウタス・マッデン」というキャラクター名と発音表記が記されており、「祝」や「ドン！！ドン！！」などお祝いムードを盛り上げる日本語の表記があるほか、右下にはシリアルナンバーを思わせる「OP‐0001」という番号まで記載。2人の喜びが伝わってくる。
53歳のキャメロンと47歳のベンジーは、交際約8ヵ月の末2015年1月に結婚。プライベートはついて多くを語らないことで知られるが、娘ラディックスは6歳、息子カーディナルは2歳になった。
ベンジーの喜びの投稿に、キャメロンがハートの絵文字で反応したほか、グッド・シャーロットのベーシストであるポール・トーマスや、マシュー・コーマ、ジャレット・リディックらミュージシャンからも祝福の声が寄せられている。
引用：「ベンジー・マッデン」インスタグラム（＠benjaminmadden）
【写真】53歳のキャメロン・ディアス、イベント登場で変わらぬ美貌を披露！
現地時間5月4日にインスタグラムを更新したベンジーは、「キャメロンと僕は、僕らの第3子であるナウタス・マッデンの誕生をお知らせすることを、うれしくてワクワク、そして心から幸せに感じています。息子よ、この世界にようこそ！！」とアナウンス。「家族との生活を愛している。子どもたちは健康でハッピーで、感謝しかない！！！ マッデン一家より愛を込めて」と綴った。
53歳のキャメロンと47歳のベンジーは、交際約8ヵ月の末2015年1月に結婚。プライベートはついて多くを語らないことで知られるが、娘ラディックスは6歳、息子カーディナルは2歳になった。
ベンジーの喜びの投稿に、キャメロンがハートの絵文字で反応したほか、グッド・シャーロットのベーシストであるポール・トーマスや、マシュー・コーマ、ジャレット・リディックらミュージシャンからも祝福の声が寄せられている。
引用：「ベンジー・マッデン」インスタグラム（＠benjaminmadden）