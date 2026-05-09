優勝候補の日本は3試合で21ゴール無失点と「完璧」な勝ち上がりU-17韓国女子代表は5月8日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループリーグ第3戦で北朝鮮と対戦し、0-3で敗れた。この結果、韓国はグループ2位での通過が決定。韓国メディア「OSEN」は、北朝鮮との実力差を「越えられない壁だった」と報じ、準々決勝で宿敵である日本と対戦することになった厳しい状況を伝えている。試合開始前の握手なしで始まった一