きょう9日 (土) は、北日本と沖縄ではくもりや雨となり、雷を伴う所もあるでしょう。北日本では風が強まっている所もあり、注意が必要です。その他の地域では広く晴れる見込みです。あす10日 (日) は、沖縄では引き続きくもりや雨となりますが、その他の地域では広く晴れるでしょう。この傾向は、11日 (月) まで続く見込みです。最高気温は、平年並みの所が多いですが、北日本では、きょうは平年より低く、あすは気温が上がり平年