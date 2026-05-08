プロ野球のファーム・リーグは8日、ナイターで予定されていたオイシックス―日本ハム戦（ハードオフ新潟）が雨天中止。東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。ナイターで行われたロッテ―巨人の交流戦（ZOZOマリンスタジアム）はロッテが10―1で大勝。先発・ロングは3回1安打3奪三振無失点で3番手・唐川が4回2安打無失点で3勝目（2敗）を挙げた。山口が7回の4号ソロなど2安打2打点、山本が2安打3打点。巨