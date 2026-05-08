TWICEコラボアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」開催！

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　9人組ガールズグループTWICEコラボレーションしたアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」が、6月1日（月）〜7月31日（金）の期間、東京・高輪ゲートウェイシティにあるJWマリオット・ホテル東京30階 JWラウンジで開催される。

【写真】TWICEのライトスティックをイメージ！　こだわり満載のメニュー一覧

■「二度感動を与える」がテーマ

　今回開催される「キャンディー・ドリーム」は、「二度感動を与える」をテーマに、TWICEの象徴的なパステルカラーを取り入れた世界観で、心ときめくビジュアルのメニューが味わえる期間限定のアフタヌーンティー。

　TWICEのライトスティック「キャンディボング」をイメージしたスイーツには、白桃とアプリコットのやさしい甘みが広がる「アプリコットムース」や、ほのかなバラの香りをまとわせた「パステルカラーショートケーキ」などが用意される。

　また、ピンクのブレッドにスパイシーなチキンをサンドした「スパイシーチキンリエットのピンクサンドウィッチ クリスピーチーズ」といった全4品のセイボリーが提供されるほか、ハート形のストロベリースコーンやウェルカムドリンクもそろう。

　なお、本アフタヌーンティーは会員プログラム「マリオット ボンヴォイ」のキャンペーンの一環として展開され、利用者にはオリジナルコースターをプレゼント。さらに、TWICEメンバーのサイン入りトートバッグなど限定アイテムが当たる抽選キャンペーンにも参加することができる。