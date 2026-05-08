菅原由勢と長田澪（ミオ・バックハウス）がプレーするブレーメンは、直近２試合で調子は上向きになっていた。ハンブルガーSVとのダービーに３−１と快勝し、強豪シュツットガルトと１−１の引き分け。ホームで迎えたブンデスリーガ32節アウクスブルク戦に勝ってファンと一緒に残留を祝おうと、ポジティブな雰囲気で包まれていた。ただ、立ち上がりこそ主導権を握ったものの、相手に対応されると攻撃は停滞し、逆にセットプレ