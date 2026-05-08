「だから俺らはこんな下にいる」日本代表入り期待の22歳守護神、ドイツで残留争いにこぼした本音「簡単な攻撃で失点する」【現地発】

「だから俺らはこんな下にいる」日本代表入り期待の22歳守護神、ドイツで残留争いにこぼした本音「簡単な攻撃で失点する」【現地発】