「だから俺らはこんな下にいる」日本代表入り期待の22歳守護神、ドイツで残留争いにこぼした本音「簡単な攻撃で失点する」【現地発】
菅原由勢と長田澪（ミオ・バックハウス）がプレーするブレーメンは、直近２試合で調子は上向きになっていた。
ハンブルガーSVとのダービーに３−１と快勝し、強豪シュツットガルトと１−１の引き分け。ホームで迎えたブンデスリーガ32節アウクスブルク戦に勝ってファンと一緒に残留を祝おうと、ポジティブな雰囲気で包まれていた。
ただ、立ち上がりこそ主導権を握ったものの、相手に対応されると攻撃は停滞し、逆にセットプレーやシンプルな崩しから失点を重ねてしまう。最後まで流れを引き寄せることはできないまま、１−３で敗れた。
ゴール前で幾度も好セーブを見せ、失点差以上にチームを踏みとどまらせていた守護神の長田は、自分たちのパフォーマンスを冷静に見つめ直してこう語った。
「ただ単に自分たちがいい試合をできなかった。簡単なブロックの敷き方で点を取れないで、簡単な攻撃で失点する。だから俺らはこんな下(の順位)にいるんだなっていう試合ですね」
焦れて縦に急ぐパスを奪われ、カウンターを受ける悪循環が続いていたことについて、長田は「もっと質のいいテンポ、いいパス回しで相手を動かしたかったけど、それができなかった」と指摘。この辺りはブレーメンが今季ずっと課題としているポイントだろう。
「自分のベストパフォーマンスが勝点に直結してくると思うんで、それは責任を持ってやってます」
そう長田自身が語るように、相手に主導権を渡したとしても、試合を壊すことなく粘り強く戦えているのは、最後尾で好セーブを連発する守護神がいるからだ。
このアウクスブルク戦でも１対１の場面を止めるなど何度も決定機を防ぎ、反撃への望みをつないだ。実際にそこで生まれた流れから、１−２と点差を詰めることに一度は成功している。
残留確定は次節以降へ持ち越し。相手はホッフェンハイム、そしてドルトムントと難敵が続く。それでも長田は視線をぶらさない。
「自分の中のやり方は変えないです。自分の中では本当に自分の100パーセントを出すっていうことのみを考えてやろうと思います」
敗戦の中でも、自分の責任を引き受けながら立ち続ける。自力で勝ち点を取り切って、スッキリと残留を確定させたいところだ。日本代表入りも期待されるはラスト２試合へ向けて気合を入れて、こう言葉を残した。
「どんな形でも残留できればそれでいいし、それ以上に気持ちいい形でシーズンを終わらせたいなっていうのはある。まず来週残留決めて、再来週気持ちいい形で終われるように。それがいいですね」
取材・文●中野吉之伴
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
ハンブルガーSVとのダービーに３−１と快勝し、強豪シュツットガルトと１−１の引き分け。ホームで迎えたブンデスリーガ32節アウクスブルク戦に勝ってファンと一緒に残留を祝おうと、ポジティブな雰囲気で包まれていた。
ただ、立ち上がりこそ主導権を握ったものの、相手に対応されると攻撃は停滞し、逆にセットプレーやシンプルな崩しから失点を重ねてしまう。最後まで流れを引き寄せることはできないまま、１−３で敗れた。
「ただ単に自分たちがいい試合をできなかった。簡単なブロックの敷き方で点を取れないで、簡単な攻撃で失点する。だから俺らはこんな下(の順位)にいるんだなっていう試合ですね」
焦れて縦に急ぐパスを奪われ、カウンターを受ける悪循環が続いていたことについて、長田は「もっと質のいいテンポ、いいパス回しで相手を動かしたかったけど、それができなかった」と指摘。この辺りはブレーメンが今季ずっと課題としているポイントだろう。
「自分のベストパフォーマンスが勝点に直結してくると思うんで、それは責任を持ってやってます」
そう長田自身が語るように、相手に主導権を渡したとしても、試合を壊すことなく粘り強く戦えているのは、最後尾で好セーブを連発する守護神がいるからだ。
このアウクスブルク戦でも１対１の場面を止めるなど何度も決定機を防ぎ、反撃への望みをつないだ。実際にそこで生まれた流れから、１−２と点差を詰めることに一度は成功している。
残留確定は次節以降へ持ち越し。相手はホッフェンハイム、そしてドルトムントと難敵が続く。それでも長田は視線をぶらさない。
「自分の中のやり方は変えないです。自分の中では本当に自分の100パーセントを出すっていうことのみを考えてやろうと思います」
敗戦の中でも、自分の責任を引き受けながら立ち続ける。自力で勝ち点を取り切って、スッキリと残留を確定させたいところだ。日本代表入りも期待されるはラスト２試合へ向けて気合を入れて、こう言葉を残した。
「どんな形でも残留できればそれでいいし、それ以上に気持ちいい形でシーズンを終わらせたいなっていうのはある。まず来週残留決めて、再来週気持ちいい形で終われるように。それがいいですね」
取材・文●中野吉之伴
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」