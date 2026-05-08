石川県内初となる唇裂・口蓋裂センターの本格運用がスタートしました。唇裂・口蓋裂とは、唇などに割れ目が残ったまま生まれる先天性異常のことで、日本では約500人に1人の割合で発生するとされています。金沢医科大学病院で運用が始まったこのセンター。院内のさまざまな診療科と連携し、出生前のカウンセリングから手術など、一連の治療を施設内で完結させます。また、子供のころに手術を行い、不安が残る大人