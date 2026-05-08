（台北中央社）内政部（内務省）が8日に発表した最新の統計によると、今年4月末現在の台湾の総人口は2326万2544人となり、28カ月連続で減少した。出生数は8144人で、過去最少を記録した今年2月の6523人を上回ったものの、3月の8798人からは減少した。総人口は前年同月比10万2730人減、前月比8024人減となった。人口千人当たりの出生数の割合を示す粗出生率は4.26で、前年同月や前月と比べいずれもわずかに低下した。県市別で最も高