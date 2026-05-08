京鉄は5月9日、装飾トラック(デコトラ)を茶室に仕立てた前代未聞の茶会「而二不二(ににふに)」を、京都・東本願寺の「お東さん広場」にて開催する。時間は10:00〜17:00。全面鏡面仕様装飾車両「デコトラ」同企画は、衰退の危機に瀕する日本のお茶文化を復興させるため、アートチーム「ROJIROLL」が打ち出した新たな試み。鏡面仕様のデコトラ「シルバーサタン」を茶室として活用し、車体に東本願寺の壮麗な建築や参拝者が映り込む