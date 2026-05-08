日本バドミントン協会がインスタグラム更新バドミントン女子の19歳宮崎友花（ACT SAIKYO）の“抜き打ちチェック”に注目が集まっている。日本バドミントン協会が7日にインスタグラムを更新。突撃インタビューを受けてラケットバッグにつけているアクセサリーを紹介すると、ファンは魅了されている。日本バドミントン協会は「突撃!!ラケバアクセ抜き打ちチェック」とし、男子の渡邉航貴が宮崎にインタビューを敢行する動画を公