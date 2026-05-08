宮崎友花【写真：アフロ】

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日本バドミントン協会がインスタグラム更新

　バドミントン女子の19歳宮崎友花（ACT SAIKYO）の“抜き打ちチェック”に注目が集まっている。日本バドミントン協会が7日にインスタグラムを更新。突撃インタビューを受けてラケットバッグにつけているアクセサリーを紹介すると、ファンは魅了されている。

　日本バドミントン協会は「突撃!!ラケバアクセ抜き打ちチェック」とし、男子の渡邉航貴が宮崎にインタビューを敢行する動画を公開した。

　バッグから出てきたのはスパイダーマンやミャクミャクのキーホルダー。バッグには花をモチーフにしたアクセサリーも。宮崎は「花柄とか結構好きで」と説明し、高校時代にUFOキャッチャーでゲットしたと明かした。貴重な情報に、ファンからは歓喜の声が上がった。

「こういうのを待ってました」
「もうわけわからんレベルで可愛い」
「友花ちゃん可愛い〜　渡邉選手メロメロじゃん笑」
「宮崎友花選手　全て可愛い　アクセサリーもミャクミャクも含めてたまらないですっ！！」
「こういうキャラなんだ意外」

　動画に最後に「もっともっとレベルアップできるように頑張りたい」と意気込んだ19歳は、笑顔でカメラに手を振った。

（THE ANSWER編集部）