「わけわからんレベルで可愛い」 人気急上昇…19歳バド女子の“抜き打ちチェック”に魅了
日本バドミントン協会がインスタグラム更新
バドミントン女子の19歳宮崎友花（ACT SAIKYO）の“抜き打ちチェック”に注目が集まっている。日本バドミントン協会が7日にインスタグラムを更新。突撃インタビューを受けてラケットバッグにつけているアクセサリーを紹介すると、ファンは魅了されている。
日本バドミントン協会は「突撃!!ラケバアクセ抜き打ちチェック」とし、男子の渡邉航貴が宮崎にインタビューを敢行する動画を公開した。
バッグから出てきたのはスパイダーマンやミャクミャクのキーホルダー。バッグには花をモチーフにしたアクセサリーも。宮崎は「花柄とか結構好きで」と説明し、高校時代にUFOキャッチャーでゲットしたと明かした。貴重な情報に、ファンからは歓喜の声が上がった。
「こういうのを待ってました」
「もうわけわからんレベルで可愛い」
「友花ちゃん可愛い〜 渡邉選手メロメロじゃん笑」
「宮崎友花選手 全て可愛い アクセサリーもミャクミャクも含めてたまらないですっ！！」
「こういうキャラなんだ意外」
動画に最後に「もっともっとレベルアップできるように頑張りたい」と意気込んだ19歳は、笑顔でカメラに手を振った。
（THE ANSWER編集部）