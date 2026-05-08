ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船を受け入れを表明したスペイン政府は、乗客らを完全に隔離した状態で、各国に帰国させる方針を明らかにしました。【映像】スペイン政府会見の様子スペイン政府は7日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が、10日の午前中にも、カナリア諸島・テネリフェ島へ到着すると明らかにしました。日本人1人を含む船に残っているおよそ140人の乗客・乗員に症状が出ている人は