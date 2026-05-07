今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫たちの食事風景。仲良くお皿に用意してもらったおやつを食べていた猫ちゃんたちでしたが、位置が少しおかしかったみたいです。投稿はThreadsにて、4.9万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。

【写真：『おやつを食べている2匹の猫』を見たら…あまりにも食べづらそうな『まさかの状況』】

とても食べにくそうなのですが…

今回、Threadsに投稿したのは「MAKIYO」さん。登場したのは、猫のモカちゃんとオレちゃんです。

この日、モカちゃんとオレちゃんは大好きなおやつを用意してもらった模様。お皿に出された、おやつ目がけて猛ダッシュ。すぐにおやつを食べ始めたふたりですが、そのときの位置が少しおかしかった模様。

もぐもぐ食べているモカちゃん。そして、オレちゃんはモカちゃんの上に覆いかぶさるようにしながら、お皿のおやつを食べていたのだとか。モカちゃんも気にする素振りを見せなかったようです。絶対に横に並んだ方が食べやすいだろうに、なぜか、重なって食べていたふたり。その様子に思わず笑ってしまいます。

まさかの食べ方に猫好きたちも爆笑

なぜか重なり合うようにおやつを食べていた、モカちゃんとオレちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「食べにくさより食い気が盛んでかわいい」「本人たち気にしてなさそう」「どうしてそうなった」などの声が多く寄せられていました。

ちなみに、普段は仲良く並んで食べているとのこと。きっと、この日はお腹ペコペコですぐ食べたかったのかもしれませんね。

Threadsアカウント「MAKIYO」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの微笑ましい日常は、心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「MAKIYO」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。