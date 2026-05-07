エンゼルスの元監督ジョー・マドン氏が6日（日本時間7日）、米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』にリモート出演。かつて指揮を執った、大谷翔平投手（ドジャース）について語った。 ■「彼の脚が全てを物語る」 『ファウルテリトリー』に出演したマドン氏は、エンゼルス時代の大谷の起用法を問われると「彼を実際にマネジメントした方法は、スプリングトレーニング中にミー