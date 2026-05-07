高校野球の春季東海大会の組み合わせ抽選会が12日に行われる。各県大会を勝ち上がった2校が集まり、8校で覇権を争う。東海大会は23日に開幕。愛知県の小牧市民球場、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムの2会場で行われる。中部大春日丘は、春季愛知大会の3回戦で今春センバツ4強の中京大中京を撃破。準々決勝で名古屋たちばな、準決勝で東邦と強豪を次々に破って出場権を獲得した注目校。春季三重大会でもセンバツ出場の三