今年１月の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で１２年ぶりにシード権を獲得（総合１０位）した日大が?古桜復活?を予感させている。陸上の全日本大学駅伝関東地区選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）で、日大は３時間５７分１０秒９９のトップで２大会連続本大会出場を決めた。１組目に岡山・倉敷高出身の首藤海翔（１年）が、終盤に集団から出る堂々の走りで、組３着の３０分２９秒２７でフィニッシュ。２