キャンプ女子の「クリスタルインセンス八女杉（KYUSHUNOMORI）」香料に火をつけたり熱を加えたりして香りを楽しむ「お香」が多様化している。仏前に供える線香が代表格であることに変わりはないが、リラックスや集中力アップを目的に、アロマ系のほかコーヒー、紅茶といったさまざまな香りを楽しむタイプが登場。幅広い需要に応えるためにカラフルな外観、国産原料100％など選択肢を増やした。（共同通信＝浜谷栄彦記者）