◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武・平沢大河のバットが止まらない。「6番・三塁」で出場。一挙8点を奪った2回は、1死から右翼フェンス直撃の二塁打。猛攻の口火を切ると、さらに打順が回ってきた2死一、三塁でこの回の8点目を叩き出す中前適時打だ。7回の右前打を合わせて今季5度目の3安打。規定打席未満ながら打率・386のハイアベレージだ。24年12月の現役ドラフトでロッテから加入