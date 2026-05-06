今日でGW（ゴールデンウイーク）が終了します。明日から出勤の人は多いのではないでしょうか。休み明けの業務再開に向けて、たまったメールを確認する際の注意点について、政府広報オンラインの公式Xアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが GW明けの業務でついやりがちな”危険行為”の正体です！

公式アカウントは「もしかしたらランサムウェアかも？」「不審なメールは開かないで」と投稿。長期休暇明けは未読メールが大量にたまるため、「確認が不十分なまま開封しがち」であるとそのリスクを指摘しています。

ランサムウェアとは、感染するとPC内のデータが暗号化され、復旧と引き換えに金銭を要求されるウイルスの一種です。

公式アカウントは、個人でできる対策として以下の4点を推奨しています。

【個人ができるランサムウェア対策】

・不審なメールやウェブサイトを開かない

・パスワードは適切に設定、管理する

・管理者の許可を得ずソフトウェアをインストールしない

・セキュリティー教育を受け、リテラシーを高める

こうした情報について、SNS上では「恐ろしい」「大変」といった声が上がっています。

休み明けの業務は、慌ててメールを開かないよう、まずは一呼吸置くことが大切です。