俳優でボーカルダンスユニット「M!LK」メンバーの佐野勇斗が5日にInstagramを更新。家族とのオフショットを公開した。【写真】佐野勇斗、家族と並んで“爆裂ポーズ”（5枚）佐野が「家族で爆裂かましてきた」と投稿したのは家族と過ごした時間を記録したオフショット。複数公開されている写真には、今年2月リリースのM!LKの新曲「爆裂愛してる」でおなじみの“爆裂ポーズ”を家族で披露する様子や、プライベートの時間を過ごす