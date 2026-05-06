QRコード決済が普及する中、中国発の決済アプリが日本でも広く使われている。だが日本国内の取引が「中国国内取引」として記録され、銀行も税務当局も資金の流れを把握できないという深刻な問題がある。白タクや違法ツアー、マネーロンダリングなどで悪用される実態を海外メディアが報じている――。写真＝iStock.com／hapabapa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hapabapa■中国系決済アプリの闇現金を持ち歩かず、スマホ