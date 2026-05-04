【モデルプレス＝2026/05/04】櫻坂46の谷口愛季が4月8日、自身のInstagramを更新。ビッグサイズのシャツを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】21歳櫻坂メンバー、ビッグサイズシャツから美脚スラリ◆谷口愛季、美脚スラリ谷口は「14th Single 京都リアルミート＆グリートありがとうございました！」とつづり、写真を投稿。お腹のあたりに大きなリボンがついたブルーのビ