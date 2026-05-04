シンガーソングライターの丸山純奈が、明日5月5日（火・祝）より楽曲「ラムネ」を配信リリースする。本作はライブでも披露しファンの間で話題を呼んでいた楽曲。きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現し、甘さと切なさが同居する静かな余韻を残すナンバーとなっている。あわせてレコーディング時に撮影した、楽曲と歌詞付きのスペシャル映像も明日12:00に丸山純奈公式YouTubeチャンネルにて公開されることとなっ