シンガーソングライターの丸山純奈が、明日5月5日（火・祝）より楽曲「ラムネ」を配信リリースする。

本作はライブでも披露しファンの間で話題を呼んでいた楽曲。きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現し、甘さと切なさが同居する静かな余韻を残すナンバーとなっている。

あわせてレコーディング時に撮影した、楽曲と歌詞付きのスペシャル映像も明日12:00に丸山純奈公式YouTubeチャンネルにて公開されることとなった。

丸山純奈は今作リリースにあわせ、明日5月5日より3ヵ月連続ライブ＜丸山純奈 エッグマンスリーLIVE＞の開催をスタートさせる。新曲「ラムネ」もパフォーマンス予定となるため、ぜひ足を運んでみてほしい。

■＜丸山純奈 エッグマンスリーLIVE＞

■場所

Shibuya eggman ■公演日時

vol. 1 ：5/5(火) 開場：17:30 / 開演：18:00

vol. 2 ：6/10(水)

vol. 3 ：7/3(金)

※vol.2, vol.3の開場・開演時間は、後日丸山純奈の公式SNSにて発表予定となります ▼vol. 1チケット一般発売

https://eplus.jp/sf/detail/4517210001