7月31日〜8月2日に開催

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん、木原龍一さんがプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」が7月末に始動。ロゴに隠された秘密がファンの間で話題となっている。

4月17日にSNSで現役引退を表明し、同28日には引退会見を行った三浦さんと木原さん。今月1日には2人がプロデュースする新アイスショー「THE DESTINY」の今夏開催が発表された。

公式サイトでは「“運命”をテーマに、アマチュア・プロを問わず未来へバトンを渡していく感動必至のアイスショーを“りくりゅう”が手掛けます」と説明している。目を引くのは「THE DESTINY」のロゴ。中央の「T」は、木原さんが三浦さんを持ち上げる、五輪を制したフリー「グラディエーター」のフィニッシュポーズとなっている。

気づいたX上のファンにも反響が広がった。

「ロゴの『T』があまりにも素敵」

「りくりゅうのショーロゴにりくりゅういる」

「りくりゅう五輪ラストダンスのラスト決めポーズが中心に…！！」

「ロゴのデザインが素敵すぎる」

「ロゴの真ん中がかっこよすぎる〜〜〜！！！」

「THE DESTINY」は7月31日〜8月2日の3日間、東京・辰巳アイスアリーナで全4公演が行われる。



（THE ANSWER編集部）