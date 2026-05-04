専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、投資を始めた時のマンションを紹介した。【写真】めっちゃ広いリビング！テスタが住んでいたマンションの部屋写真付きで紹介し「一人暮らし2軒目はここ！当時は森マンション赤羽だったはずだけど名前変わってる〜」と報告。続けて「お家賃は当時７万円だったのだけどなんと3LDKで仕切り開けたらめちゃめちゃ広いリビングだった株始めた時はこの家」と振り返った。テスタは、2005