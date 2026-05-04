投資家テスタ、株始めた時に住んでいたマンション紹介「めちゃ広いリビングだった」
専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、投資を始めた時のマンションを紹介した。
【写真】めっちゃ広いリビング！テスタが住んでいたマンションの部屋
写真付きで紹介し「一人暮らし2軒目はここ！当時は森マンション赤羽だったはずだけど名前変わってる〜」と報告。
続けて「お家賃は当時７万円だったのだけどなんと3LDKで仕切り開けたらめちゃめちゃ広いリビングだった 株始めた時はこの家」と振り返った。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【写真】めっちゃ広いリビング！テスタが住んでいたマンションの部屋
写真付きで紹介し「一人暮らし2軒目はここ！当時は森マンション赤羽だったはずだけど名前変わってる〜」と報告。
続けて「お家賃は当時７万円だったのだけどなんと3LDKで仕切り開けたらめちゃめちゃ広いリビングだった 株始めた時はこの家」と振り返った。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。