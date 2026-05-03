薄着になる春夏は、体型が気になっておしゃれを楽しめない……。そんなミドル世代にぴったりのアイテムを【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で発見！ 今回は、気になる部分をカバーしながらシャレ見えして、着回し力の高さも期待できる「高コスパアイテム」をご紹介します。UVカットや接触冷感機能付き、清涼感のある素材で、春夏のお出かけの即戦力になりそうです。 着回し力抜群！ 体型カバーもできる高コス