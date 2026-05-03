CLAN QUEENが、メジャー1st/トリプルA面シングル収録曲「無花果」のライブ映像を公開した。本映像は3月7日(土)に東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて開催され、約4000人のオーディエンスを集めた＜FREE LIVE「99」＞にて初披露された際の映像となっている。東京のど真ん中歌舞伎町で4000人のオーディエンスと共に繰り広げられた初披露の模様、そして熱狂をぜひご覧いただきたい。「無花果」が収録された初のメジャーディ