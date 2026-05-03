CLAN QUEEN、歌舞伎町タワー前シネシティ広場で約4000人が熱狂した「無花果」ライブ映像公開
CLAN QUEENが、メジャー1st/トリプルA面シングル収録曲「無花果」のライブ映像を公開した。
本映像は3月7日(土)に東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて開催され、約4000人のオーディエンスを集めた＜FREE LIVE「99」＞にて初披露された際の映像となっている。東京のど真ん中歌舞伎町で4000人のオーディエンスと共に繰り広げられた初披露の模様、そして熱狂をぜひご覧いただきたい。
「無花果」が収録された初のメジャーディール作品「Secret Empire」を引っ提げ、CLAN QUEENは春フェスにも多数出演予定だ。本日5月3日 (日・祝) には＜JAPAN JAM 2026＞へ出演したほか、5月4日 (月・祝)には＜VIVA LA ROCK 2026＞、5月17日(日)には＜METROCK 2026＞への出演がアナウンスされている。
また、バンドとしても全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞を開催中。さらに12月18日には東京ガーデンシアターでのワンマンライブ＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞を開催することも決定している。
◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」
2026年4月15日（水）リリース
https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire
▼収録曲
1.無花果
2.Eden
3.Dirty Little Secrets
◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞
2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター
OPEN 18:00 / START 19:00
特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/
▼チケット
プレリク2次先行受付
5/2(土)12:00〜5/17(日)23:59
https://l-tike.com/clanqueen/
◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞
終了公演は割愛
5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット
・料金：\6,500+1D
▼チケット一般発売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/
イープラス：https://eplus.jp/clanqueen/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/clanqueen/
◾️イベント出演情報
◆＜JAPAN JAM 2026＞
2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園
詳細：https://jfes.go.link/6KIFd
◆＜VIVA LA ROCK 2026＞
2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場
詳細：https://vivalarock.jp/2026/
◆＜METROCK 2026＞
2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前
詳細：https://metrock.jp/
◆＜KITASAN ROLLING＞
2026年5月24日(日) 茨城県水戸市 3会場
詳細：http://4rouleur.jp/ksr/
◆＜TAKASAKI CITY ROCK FES.2026＞
2026年6月27日(土)群馬2会場
詳細：https://takasakicity-rockfes.com/2026/
◆＜Fear, and Loathing in Las Vegas “StandBy” Release Tour＞
2026年8月9日 (日)宮城 仙台Rensa
開場16:45 / 開演17:30
チケット：https://eplus.jp/sf/detail/0524940001?P6=001&P1=0402&P59=1
◆＜LuckyFes’26＞
2026年8月10日 (月) 茨城 国営ひたち海浜公園
詳細：http://luckyfes.com
◆＜WILD BUNCH FEST. 2026＞
2026年8月21日 (金)山口きらら博記念公園
詳細：https://www.wildbunchfest.jp/
◆＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞
2026年8月28日(金)山梨 山中湖交流プラザ きらら
詳細：https://2026.sweetloveshower.com/
関連リンク
◆CLAN QUEEN オフィシャルサイト
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