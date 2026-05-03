INUWASIの新曲「Butterfly」が、2026年7月から放送開始予定のTVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』のオープニング主題歌を担当することが決定した。INUWASIとしては初めてのタイアップ起用となる。『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』は、異世界に召喚され“不要”とされながらも、ユニークなスキル「野営車両（モーターハウス）」や「