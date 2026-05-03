INUWASI¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ÙOP¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§
INUWASI¤Î¿·¶Ê¡ÖButterfly¡×¤¬¡¢2026Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£INUWASI¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¡ÈÉÔÍ×¡É¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¥ë¡ÖÌî±Ä¼ÖÎ¾¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ä¡ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ë¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡×¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤òÉÁ¤¯°ÛÀ¤³¦¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖButterfly¡×¤Ï¡¢INUWASI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤è¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÄÔµ×¥«¥ª¥ë¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¦À¤³¦´Ñ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¡¢¡ÈÄÉÊü¡É¤È¤¤¤¦µÕ¶¤ò¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú²÷¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃæ¤Ë¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ÈÌ¤Íè¤òÁª¤Ó¼è¤ëÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
INUWASI¤Ï¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd EP¡ÖKUROGANE¡×¤òÄó¤²²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Ç¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£¤³¤Î¸å5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë°¦ÃÎ¡¦DIAMOND HALL¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë7·î5Æü(Æü)¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡ý¥é¥¤¥«
INUWASIÂâÄ¹¤Î¥é¥¤¥«¤Ç¤¹¡ª
7·î¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òINUWASI¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢º£¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖButterfly¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë´¶¾ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ý¤¬¤ë¤à
INUWASI¤Î¤¬¤ë¤à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢7·îÊüÁ÷Í½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËINUWASI¤Î¡ÖButterfly¡×¤Îµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÎÁÍý¤¬¤É¤ì¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¼ç¿Í¸ø¤Î¾®Ä»Í·ÎÑ¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î²Î¤¦¡ÖButterfly¡×¤âº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ËÎÑ¤Á¤ã¤ó¤äÂ¾¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ý¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªINUWASI¤Î¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òINUWASI¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤ÏÌ´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖButterfly¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ý¥«¥ê¥ò¥ê
INUWASI¤Î¥«¥ê¥ò¥ê¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òINUWASI¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÊª¸ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤½¤ÎÌò³ä¤òINUWASI¤¬Ã´¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
°ÛÀ¤³¦¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤ËÆü¾ï´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤ÈÌÑÁÛ¤âËÄ¤é¤ó¤À¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊËÁ¸±¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤ëÂ¦¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¡ª¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¤¬¡ÖButterfly¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤â¼çÂê²Î¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ý¤¹¤º¤á
INUWASI¤Î¤¹¤º¤á¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ê¤ó¤È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òINUWASI¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¿´ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò»äÃ£INUWASI¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡ª
¡ýÏ»³ñ
INUWASI¤ÎÏ»³ñ¤Ç¤¹¡£
7·îÊüÁ÷Í½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¡¢INUWASI¤Î¡ÖButterfly¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤´ÈÓ¤¬¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥ó¤Î¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ô¥£¥ë¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖButterfly¡×¤ÏºîÉÊ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¶õµ¤´¶¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìÀ»½÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤´¤Ï¤óÎ¹ ±£¤ì¥¹¥¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¾¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù
ÊüÁ÷»þ´ü¡§2026Ç¯7·îÍ½Äê
ºîÉÊURL¡§https://isekai-gohantabi.com/
¢£Release Information
¡¦INUWASI Major 2nd EP¡ÖKUROGANE¡×
[ÄÌ¾ïÈ×]
ÄÌ¾ïÈ×¡§LAUE-5002
ÄÌ¾ïÈ×ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ) / 2,000±ß(ÀÇÈ´)
[½é²ó¸ÂÄêÈ×]
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§LAUE-35002
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÈÎÇä²Á³Ê¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ) / 6,000 ±ß(ÀÇÈ´)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lnk.to/LAUE-5002
[¼ýÏ¿³Ú¶Ê]
Believin¡Ç
NEWERA
Dive Into U
Seeker
Sirius
[½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray Disc]
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Õ¥ê¡¼¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖINUWASI BAND SET FREE LIVEà¶é²Æ°ìÁ®á¡×
Í½Ìó¡§https://lnk.to/LAUE-5002
¢£Live Information
¡ãINUWASI ÅìÌ¾ºå BAND SET LIVE TOUR 2026à¶éÏÉÚßÁ®á¡ä
2026Ç¯5·î3Æü(Æü) Âçºå BIG CAT
2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë) °¦ÃÎ DIAMOND HALL
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡INUWASI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡INUWASI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡INUWASI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡UNIERA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È