メジャー移籍、トリプルA面シングル『Secret Empire』リリース、そして12月に東京ガーデンシアターでワンマンライブを開催。3月7日（土）、闇夜の新宿・歌舞伎町で開催したフリーライブの最後に、CLAN QUEENは3大ビッグニュースを投下した。約30分のライブの内容を含め、あまりにもセンセーショナルな一夜だった。CLAN QUEENの躍進は、ここからさらなるスケール感をもって加速していくであろうという確信が深まった時間だったし、