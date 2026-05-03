【J1百年構想リーグ WEST第14節】(ピースタ)長崎 1-2(前半1-1)名古屋<得点者>[長]チアゴ・サンタナ(29分)[名]永井謙佑2(34分、54分)<警告>[長]マテウス・ジェズス(80分)主審:小屋幸栄└スピードキング・永井謙佑が逆転導く2ゴール! 首位追走の名古屋が敵地で長崎に勝利